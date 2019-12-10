В городе Борисоглебске Воронежской области маршрутное такси с пассажирами столкнулось с грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один ребёнок.

В результате ДТП с участием маршрутного такси и грузовика погибли пять человек, один из них ребенок, — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. Как...