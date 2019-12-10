Обрыв кабеля оставил без света более 150 тысяч жителей Дагестана. Авария произошла недалеко от подстанции в Гергебильском районе.
Так, без света остались жители в 35 населённых пунктах Саргокалинского района, 67 — Левашинского района и 80 — Акушинского района республики.
Под отключения также попадают частично Дахадаевский и Кайтагский районы республики. Информация по ним уточняется. Работы по устранению последствий аварии планируется завершить к 17:00 мск, — сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.
Ранее NEWS.ru писал, что столица Франции и пригороды остались на несколько минут без электричества из-за аварии на подстанции. Эйфелева башня и Триумфальная арка в центре города также погрузились во тьму.
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