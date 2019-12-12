https://static.news.ru/photo/3d330af6-1ccc-11ea-b1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: son_muhur/twitter.com

В общежитии на территории Османджик провинции Чорум в центральной Турции произошло ЧП. Более 100 школьниц отравились газом, находясь в здании.

Информация о произошедшем стала известна из заявления администрации губернатора провинции.

Все школьницы после отравления были в срочном порядке госпитализированы. В настоящее время пять из них находятся в реанимационном отделении местной больницы. Они пребывают в сознании. Ещё 20 по-прежнему оказывается медицинская помощь.

Школьницы отравились в женском общежитии лицея Омера Дериндере в 5:40 утра по причине утечки газа, — передаёт РИА Новости сообщение от администрации губернатора провинции.

Глава региона уже переговорил относительно случившегося с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Национальный лидер получил необходимые сведения и пожелал выздоровления пострадавшим.

Ранее NEWS.ru писал, что в Севастополе пять школьников почувствовали недомогание после употребления жевательного табака. Детей отправили на осмотр в больницу, после чего отпустили.