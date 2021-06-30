Тринадцать мигрантов пострадали в ДТП под Волгоградом

В Волгоградской области перевернулась «Газель» с трудовыми мигрантами. В результате аварии пострадали 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошёл в Городищенской районе. В салоне «Газели» находились 14 человек — граждан Узбекистана. Они ехали на полевые работы. Документов у них при себе не было.

По предварительным данным, виноват в ДТП водитель микроавтобуса, который не справился с управлением. На месте аварии работает полиция. Туда также выехали представители регионального управления по вопросам миграции.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области рейсовый автобус врезался в дерево. В результате ДТП пострадали 12 человек, включая двоих детей. Все они были госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.