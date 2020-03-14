Самолёт Boeing 747-46N пытается в пургу совершить аварийную посадку на Камчатке. Лайнер принадлежит грузовой компании Polar Air Cargo. О происшествии сообщил в Telegram-канале Владимир Соловьёв.
В сообщении сказано, что на борту самолёта, по предварительным данным, возник пожар. «На Камчатке пурга, сильный ветер и нулевая видимость», —
Самолёт летел из Лос-Анджелеса в Токио. Сесть воздушное судно пытается недалеко от Петропавловска-Камчатского.
Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные злоумышленники сообщили о якобы заложенной бомбе на борту самолёта, совершающего рейс из Москвы в Челябинск.
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