https://static.news.ru/photo/8609b116-657a-11ea-bce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт Boeing 747-46N пытается в пургу совершить аварийную посадку на Камчатке. Лайнер принадлежит грузовой компании Polar Air Cargo. О происшествии сообщил в Telegram-канале Владимир Соловьёв.

В сообщении сказано, что на борту самолёта, по предварительным данным, возник пожар. «На Камчатке пурга, сильный ветер и нулевая видимость», — пишет Соловьёв. Приземлиться лайнер так и не смог.

Самолёт летел из Лос-Анджелеса в Токио. Сесть воздушное судно пытается недалеко от Петропавловска-Камчатского.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные злоумышленники сообщили о якобы заложенной бомбе на борту самолёта, совершающего рейс из Москвы в Челябинск.