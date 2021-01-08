Boeing изучает ситуацию с крушением лайнера в Индонезии

https://static.news.ru/photo/b156b0ea-5286-11eb-8330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Авиастроительная компания Boeing собирает подробные данные и внимательно следит за ситуацией вокруг крушения лайнера Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air.

Мы в курсе о сообщениях СМИ из Джакарты и внимательно следим за ситуацией. Мы пытаемся собрать больше информации, — сообщила РИА Новости представитель американской корпорации.

Днём 9 января ресурс Flightradar24 сообщил о потере связи с авиалайнером. По данным сервиса, через четыре минуты после вылета из Джакарты самолёт потерял более десяти тысяч футов высоты. По данным сервиса, самолёт совершил первый полёт в мае 1994 года — 26 лет назад.

Позже представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил, что связь с самолётом была потеряна. Спасатели начали поисковую операцию.

Местные СМИ сообщали, что лайнер потерпел крушение и упал в воду в Яванском море, были найдены его обломки и части тел. На борту самолёта находились 65 человек, включая членов экипажа. Самолёт Boeing 737-500 вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак. Сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск.

Как ранее писал NEWS.ru, по предварительной информации посольства РФ в Джакарте, россиян на борту самолёта Sriwijaya Air, потерпевшего крушение, не было.