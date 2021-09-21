Boeing 777 совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за смерти пассажирки

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Свёкор, который подозревается в убийстве бывшей невестки в подъезде её дома в Москве, рассказал, почему взялся за оружие. По словам пенсионера, он не собирался убивать свою жертву, а всего лишь хотел её «припугнуть», сообщает РЕН ТВ.

Расправу над бывшей невесткой мужчина устроил прямо на лестничной клетке, выстрелив ей в голову из ружья «Вепрь-12». В этот момент 35-летний педагог школы искусств разговаривала по телефону с юристом, та...