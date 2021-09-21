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Boeing 777 совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за смерти пассажирки

08:20, 22 сентября 2021
Boeing 777 совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за смерти пассажирки Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Летевший в Лондон из Исламабада Boeing 777 авиакомпании British Airways был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти пассажирки. По предварительным данным, причиной кончины женщины стала остановка сердца. Гражданство скончавшейся пока неизвестно. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в аэропорту Узбекистана.

Boeing 777 авиакомпании British Airways совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за смерти пассажирки, — заявил собеседник.

На данный момент пассажиры рейса British Airways находятся в терминале Международного аэропорта Ташкент и ждут вылета.

Ранее стало известно, что умерла одна из пассажирок самолёта, летевшего из Антальи в Екатеринбург. Девушке стало плохо, командир лайнера принял решение совершить экстренную посадку, но пассажирка скончалась ещё в воздухе.

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