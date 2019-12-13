https://static.news.ru/photo/5a34e334-1da0-11ea-b277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

В изнасиловании 13-летней девочки в Санкт-Петербурге подозревают бойца ММА из Таджикистана Салимджона Ширинова. Колпинский районный суд принял решение о заочном аресте 22-летнего спортсмена.

Известно, что школьница была знакома с Шириновым и пришла к нему в гости после ссоры с матерью 4 декабря. По данным следствия, мужчина распивал с подростком алкоголь, а потом надругался над ней, использовав бессознательное состояние девочки. Через пару дней о случившемся узнала мать школьницы. Пока ребёнок проходил экспертизы, а полиция возбуждала дело, Ширинов успел бежать.

11 декабря бойца объявили в международный розыск.

Ранее NEWS.ru писал, что три бывших испанских футболиста приговорены к 38 годам тюремного заключения за изнасилование 15-летней девушки в 2017 году. Бывшие игроки клуба четвёртого дивизиона чемпионата Испании «Арандина» Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво не признали своей вины. Они также отмечают, что не знали о возрасте потерпевшей.