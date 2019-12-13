В изнасиловании 13-летней девочки в Санкт-Петербурге подозревают бойца ММА из Таджикистана Салимджона Ширинова. Колпинский районный суд принял решение о заочном аресте 22-летнего спортсмена.
Известно, что школьница была знакома с Шириновым и пришла к нему в гости после ссоры с матерью 4 декабря. По данным следствия, мужчина распивал с подростком алкоголь, а потом надругался над ней, использовав бессознательное состояние девочки. Через пару дней о случившемся узнала мать школьницы. Пока ребёнок проходил экспертизы, а полиция возбуждала дело, Ширинов успел бежать.
11 декабря бойца объявили в международный розыск.
Ранее NEWS.ru писал, что три бывших испанских футболиста приговорены к 38 годам тюремного заключения за изнасилование 15-летней девушки в 2017 году. Бывшие игроки клуба четвёртого дивизиона чемпионата Испании «Арандина» Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво не признали своей вины. Они также отмечают, что не знали о возрасте потерпевшей.
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