Боец Магомед Исмаилов попал в ДТП

https://static.news.ru/photo/28e42ad0-6f87-11eb-b29a-96000091f725_660.jpg Фото: maga_isma/instagam.com

Российский боец смешанных стилей Магомед Исмаилов стал участником ДТП и выложил в социальные сети фото и видео, на которых видны незначительные травмы.

Будьте аккуратны на дорогах, дорогие друзья. Если что-то произошло, не надо поливать друг друга грязью, угостите оппонента кофейком и ждите ГАИ. А лучше, чтобы у вас ничего не произошло, — написал спортсмен под публикацией в своём Instagram.

На выложенных им кадрах видно, что на голове у борца есть травма, заклеенная пластырем.

То, что миновало тебя, не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать! И раз уж ты не можешь изменить ситуацию, поменяй своё отношение к ней. Короче, нормально я по ходу головой вшатался, — пошутил Исмаилов.

Он не поделился деталями происшествия, кто был виновником ДТП и насколько серьёзной была авария.

Ранее NEWS.ru писал, что российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил о бессмысленности боя с Магомедом Исмаиловым и призвал его продолжать учиться борьбе.