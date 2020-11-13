Боец Харитонов рассказал о причинах избиения в «Лужниках»

https://static.news.ru/photo/0cb9b11a-2723-11eb-a87f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: kharitonovmma/instagram.com

Боец ММА Адам Яндиев должен за различное оказание финансовой помощи спортсмену Сергею Харитонову примерно миллион рублей. Эта сумма сложилась из многочисленных займов, которые Харитонов предоставлял атлету, с которым они ранее дружили. Финансовые разногласия, в частности, и стали причиной инцидента в «Лужниках».

Ранее стало известно, что изначально неспортивный конфликт возник между бойцами Яндиевым и Русланом Абдо. Харитонов пытался разнять мужчин и пострадал в драке.

У 40-летнего спортсмена диагностирован перелом носа, травма правого глаза и сотрясение мозга. Он госпитализирован в столичную больницу, где будет прооперирован.

Один из первых долгов Яндиева образовался, когда Харитонов помог ему с женой купить билеты в Таиланд, чтобы у того не возникло проблем после крупной драки, которая явно не имела к спорту никакого отношения. Впоследствии Харитонов неоднократно занимал Яндиеву, но тот долги не возвращал. Поэтому Сергей предупредил общих знакомых о недобросовестности Яндиева-заёмщика. Между ними возник конфликт, который завершился дракой в спорткомплексе.

Как рассказал Харитонов, он приехал в «Лужники» минут через 15 после того, как Яндиев сзади напал на Абдо.

И тут подошёл Адам, сказал, пойдём отойдём. Думал, может у него что-то в голове перевернулось, скажет, когда деньги отдаст. Но он спросил: «Я что, тебе денег должен?» Я сказал, что да, Адам, должен. Он ответил оскорблением, что-то вроде того, что на том свете мне деньги не понадобятся. И тут же ударил: справа-слева, чем-то жёстким, я почувствовал. Он подготовился, людей своих расставил — кто-то дежурил у двери, кто-то снимал драку на видео, — цитирует Харитонова «Газета.Ru».

Боец добавил, что у Яндиева в руках был, предположительно, кастет. Нападавший сломал бойцу орбитальную кость и ударил того коленом по носу.

Как ранее передавал NEWS.ru, Абдо отказался от госпитализации. Он рассказал журналистам, что не может понять, из-за чего произошло нападение. Он подчеркнул, что у Яндиева «с головой непорядок». Спортсмен пояснил, что он вместе с Харитоновым давно знаком с Яндиевым и никаких конфликтов ранее не случалось, во время разговора, предшествовавшего драке, не было никаких провокаций.