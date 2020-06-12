BMW без номеров влетел в столб на западе Москвы

https://static.news.ru/photo/dafcb480-acf0-11ea-926e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легковой автомобиль врезался в фонарный столб в Западном административном округе столицы, пострадали три человека.

Авария произошла неподалёку от дома № 26 по Мичуринскому проспекту. Легковушка без номеров неслась на большой скорости в черте города, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах города.

На Мичуринском проспекте перекрыты три полосы в сторону области, как из-за ДТП, так и по причине провисших над дорогой из-за непогоды высоковольтных проводов — в ночь на 13 июня в Москве началась гроза с порывистым ветром.

В столичном главке полиции подтвердили факт аварии и уточнили, что на данный момент решается вопрос о госпитализации пострадавших пассажиров иномарки. На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции, им предстоит выяснить, что привело к ДТП.

Как писал NEWS.ru ранее, в городе Сибай на территории Башкирии 12 июня произошла авария. Два 18-летних молодых человека ехали на автомобиле ВАЗ-2110 и врезались в дерево.