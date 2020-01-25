https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подробности гибели 20-летней девушки-блогера, которую звали Мишель Михаэлис, стали известны после задержания подруги жертвы. Помогавшая с захоронением погибшей решила сдаться. Она проходит по делу как свидетель.

По словам задержанной, Михаэлис погибла во время секса с удушением. Девушку убил её парень. После случайного убийства он погрузил труп в автомобиль и отправился в пригород. Также он позвонил подруге и рассказал о происшествии. Девушка купила жидкость для розжига, и тело блогера сожгли перед захоронением. Спустя некоторое время молодого человека нашли мёртвым у своего дома, передаёт НТВ.

Полиция проводит расследование и выясняет остальные детали произошедшего.

Как ранее писал NEWS.ru, в лесу под Санкт-Петербургом нашли сожжённое тело блогера. Девушка была известна своими провокационными видеоматериалами.