Подробности гибели 20-летней девушки-блогера, которую звали Мишель Михаэлис, стали известны после задержания подруги жертвы. Помогавшая с захоронением погибшей решила сдаться. Она проходит по делу как свидетель.
По словам задержанной, Михаэлис погибла во время секса с удушением. Девушку убил её парень. После случайного убийства он погрузил труп в автомобиль и отправился в пригород. Также он позвонил подруге и рассказал о происшествии. Девушка купила жидкость для розжига, и тело блогера сожгли перед захоронением. Спустя некоторое время молодого человека нашли мёртвым у своего дома,
Полиция проводит расследование и выясняет остальные детали произошедшего.
Как ранее писал NEWS.ru, в лесу под Санкт-Петербургом нашли сожжённое тело блогера. Девушка была известна своими провокационными видеоматериалами.
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