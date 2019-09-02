https://static.news.ru/photo/9d043272-cd65-11e9-b046-fa163e074e61_660.jpg Владислав Синица Фото: Пресс-служба Пресненского суда/РИА Новости

Житель Московской области Владислав Синица в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков. Ему вменили статью об экстремизме из-за скандального поста в Twitter.

Дело слушается в Пресненском суде Москвы. На заседании прокурор огласила обвинительное заключение, согласно которому у Синицы «возник умысел на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц „сотрудники правоохранительных органов“», после чего он опубликовал несколько сообщений, хотя «осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий».

Речь идёт о комментариях от 31 июля. Синица ответил на сообщение в Twitter с вопросом о том, зачем нужно распространять личные данные силовиков. Он рассказал о возможных дальнейших действиях пользователей Интернета.

Мои высказывания были вырваны из контекста и интерпретированы, как минимум, неправильно, — сказал Синица в ходе первого заседания, на котором дело начали рассматривать по существу.



Ему грозит до шести лет лишения свободы по статье «Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия».

Ранее генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов заявил, что призывавших к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали правопорядок в Москве во время несогласованных митингов, нужно найти.

News.ru писал, что видео задержания нескольких участников мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.