Блогер рассказал о жизни с ВИЧ и стал жертвой нападения в Петербурге

https://static.news.ru/photo/495f09aa-953f-11eb-b339-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Бронский/vk.com

Блогер Илья Бронский, рассказавший про жизнь в России с ВИЧ-инфекцией, сообщил, что его избили в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошёл в переходе двора между Большой и Малой Конюшенной.

По его словам, полноватый парень с рыжими волосами и в тёмной куртке назвал его «спидозным», затем ударил в лицо и просто убежал. Пострадавший намерен обратиться в полицию. В травмпункте у него выявили перелом костей носа, сообщает «Медиазона».

Бронский считает, что стал жертвой нападения из-за интервью для TJournal. После публикации материала ему стали поступать угрозы.

Как писал NEWS.ru, блогера Олесю Рожкову избили в одном из баров в Приморском крае. Инцидент произошёл в кафе «Нобилис» в городе Спасске-Дальнем. Девушка рассказала, что в спор с ней вступил сотрудник МЧС, который нанёс её несколько ударов. Рожкова показала видеозапись после своего избиения. На кадрах видно, как она находится в заведении, а потом сидит в автомобиле скорой помощи. При этом хорошо видно, что её били по лицу.