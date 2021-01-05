Блогер на вездеходе провалился под лёд на Ладожском озере

https://static.news.ru/photo/c7031976-50d6-11eb-a3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский блогер и путешественник Александр Юнанов во время испытаний своего мотовездехода на Ладожском озере провалился под лёд. Съёмочная команда блогера смогла запечатлеть этот момент, а также засняла на видео спасение путешественника и извлечение из-подо льда его транспортного средства.

На видеоролике видно, как Юнанов едет на трёхколёсном вездеходе по льду Ладожского озера, и в какой-то момент одно из задних колёс начинает проваливаться под лёд. Транспорт буксует и начинает медленно погружаться, передаёт телеканал «360».

Вовремя подоспевшие к месту происшествия спасатели быстро помогли блогеру выбраться из ледяной воды, а затем с помощью тросов вытащили его мотовездеход, который по счастливой случайности не погрузился в воду полностью.

Отмечается, что это был тестовый заезд, на котором Юнанов планировал обкатать свой «Зубр Трайк», чтобы затем отправиться на нём в путешествие на Северный полюс. Не разочаровался ли в своём транспортном средстве блогер после инцидента — неизвестно. Его поездка на Север вместе с известным путешественником Фёдором Конюховым намечена на апрель 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб при обрушении глыбы льда на Вилючинском водопаде на Камчатке. Ещё четыре человека всё ещё могут находиться под завалами, отмечали в МЧС.