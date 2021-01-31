Бизнесмена из списка Forbes избил незнакомец в московском ресторане

https://static.news.ru/photo/61db32ca-63bb-11eb-87f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

30 января в одну из больниц Москвы обратился за помощью медиков предприниматель Андрей Гаража, в 2020 году вошедший в список самых перспективных молодых бизнесменов из РФ по версии журнала Forbes.

Предприниматель также подал заявление в полицию. Он заявил, что в столичном ресторане его избил незнакомый мужчина. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает РЕН ТВ.

Гаража является основателем и гендиректором компании, специализирующейся на биомедицинских технологиях. Её сотрудники занимаются разработкой персонализированных методов диагностики и лечения сложных видов рака с применением машинного обучения и молекулярно-генетических методов.

Накануне, 20 января, в московском клубе Secret Room пострадала в драке бывшая солистка группы «Мобильные блондинки» Светлана Степановская, передавал NEWS.ru. Девушка получила многочисленные травмы, вступившись за подругу. Причиной потасовки стала ревность.