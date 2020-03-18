https://static.news.ru/photo/79c35828-691f-11ea-851f-fa163e074e61_660.jpg Евгений Шиленков Фото: veles-capital.ru

Заместитель генерального директора по активным операциям инвестиционной компании «Велес капитал» Евгений Шиленков закрылся в своём коттедже в Москве вместе с полуторагодовалым ребёнком после того, как у его жены нашли коронавирус.

Как сообщает Life, бизнесмен вместе с супругой вернулся из Франции 9 марта. Через три дня к ним приехали медики, чтобы взять тест на COVID-19. Анализ подтвердил наличие вируса у супруги бизнесмена.

Когда к бизнесмену приехала бригада медиков для госпитализации женщины, он отказался открывать двери и потребовал документы с подтверждением наличия заболевания. Врачам пришлось вызывать сотрудников полиции, которые убедили супругу мужчины уехать в больницу.

Сам бизнесмен отказался покидать дом, несмотря на контакт с заболевшей. У медиков не было основания для принудительной госпитализации Шиленкова. Они пытались уговорить его уехать в больницу, однако мужчина был непреклонен.

NEWS.ru писал, что в РПЦ назвали грехом страх перед коронавирусом. Представитель РПЦ Владимир Легойда напомнил, что в России в 2019 году на дорогах погибли более 15 тысяч человек, а от случайных отравлений алкоголем — 5 тысяч человек. Легойда подчеркнул, что никто не боится садиться за руль или выпивать. По его словам, паника из-за коронавируса связана с новизной угрозы.

В настоящий момент коронавирусом в мире заразились более 204 тысяч человек, 8,1 тысячи умерли, более 82 тысячи выздоровели.

В Россия выявлено 147 случаев коронавирусной инфекции. За сутки новые случаи заболевания диагностированы у 33 человек, из них 31 проживает в Москве. Выписаны по выздоровлению пять человек. Более 122 тыс. проведено исследований на коронавирус.