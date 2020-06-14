Безработный москвич получил ранение в голову из травматического пистолета

https://static.news.ru/photo/4be97a76-ae17-11ea-b282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы неизвестный два раза выстрелил безработному жителю столицы в голову из травматического пистолета. Мужчину госпитализировали, а «стрелка» уже задержали, сообщили представители пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

В главке подчеркнули, что информация о ранении мужчины на 1-й Фрезерной улице поступила в ночь на 13 июня. Пострадавшим оказался нетрудоустроенный мужчина 1985 года рождения. Приехавшие на место врачи зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму и ушибы головного мозга. Пострадавшего госпитализировали и отправили в реанимационное отделение.

Полицейские задержали 28-летнего мужчина, зарегистрированного в Ростовской области, который два раза выстрелил раненому в голову из травматического пистолета. Оружие у нападавшего было изъято, — передаёт ТАСС сообщение главка.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как ранее писал NEWS.ru, на Бойцовой улице на востоке столицы произошлассора между двумя мужчинами. Один из них открыл стрельбу, вероятно, из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.