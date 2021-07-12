«Бежать и прятаться»: криминалист о поведении при массовой стрельбе в вузе

Если на школу или вуз напал злоумышленник и открыл огонь по людям, то лучше сразу убежать и «спрятаться где угодно», рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов, комментируя стрельбу в Пермском госуниверситете. Он отметил, что «геройство» в такой ситуации никому не нужно.
Закрыть двери, забаррикадировать вход партами, стульями, чем угодно, отойти от окон и дверей, так как выстрелом из ружья их можно пробить, а каменные стены — нет. Лучше встать в укромных местах, куда преступник не доберётся. Бежать на него с «голой грудью», пытаться вырвать оружие бесполезно. В крайнем случае, что можно сделать, — закрыть дверь, встать возле неё с тяжёлым предметом типа стула или металлической трубы. Когда он войдёт — попробовать нанести ему удар по голове, — подчеркнул эксперт.
Собеседник добавил, что преступник «всё равно выстрелит и попытается убить, так что можно попробовать сработать на опережение», попросить «крепких парней встать к двери, постараться не дать открыть огонь, оглушить его».
Ранее сообщалось, что утром 20 сентября произошла стрельба в Перми. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. По данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента шесть человек погибли, ещё 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 — с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, нападавшим