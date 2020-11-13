Бездомный в Петербурге напал с ножом на подростка

https://static.news.ru/photo/67c630fc-2718-11eb-8f67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 16-летнего подростка госпитализировали с ножевым ранением после нападения бездомного в Невском районе города.

Вечером в субботу на проспект Пятилеток была вызвана скорая помощь. Медики приехали на место, где обнаружили раненного ножом несовершеннолетнего, а также группу его друзей, которые пытались оказать ему помощь, пишет «Фонтанка».

Очевидцы заявили, что на подростка напал с ножом бездомный.

Сотрудники полиции начали поиски причастного к нападению неизвестного. Согласно описанию свидетелей, это мужчина высокого роста в возрасте около 30–35 лет, худощавый. Он был одет в чёрную куртку и чёрные кроссовки. По внешнему виду можно предположить, что он живёт на улице.

Причины нападения также пока неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве пассажир попал под поезд на станции метро «Беломорская». Он скончался на месте.