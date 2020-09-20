Бездомный отнял телефон у жителя Петербурга на набережной Фонтанки

https://static.news.ru/photo/79ff06e4-fbea-11ea-bbd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего бездомного мужчины. По версии оперативников, он отобрал у 22-летнего жителя города мобильный телефон на набережной Фонтанки около дома № 97 и с места происшествия скрылся. В тот же день его задержали на улице Ефимова спустя несколько часов после инцидента.

По данным силовиков, злоумышленник применил к пострадавшему физическую силу и отнял гаджет. После оформления медицинских документов подозреваемого отправят в изолятор временного содержания, передают «Невские новости». Информация о преступлении поступила полиции 19 сентября 2020 года.

Накануне в Северной столице задержали гражданина без определённого места жительства, пристававшего к девочкам на детской площадке. Инцидент произошёл в районе Каменноостровского проспекта на прошлой неделе. В органы правопорядка обратились родители школьниц, которые сообщили, что к их дочерям-подросткам приставал плохо одетый взрослый гражданин. Спустя четыре дня оперативники задержали подозреваемого на углу Большой Пушкарской и улицы Шамшева. Им оказался 44-летний бомж. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ (Развратные действия). В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведётся проверка красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух человек, на причастность к подстрекательству к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края, сообщает (ГСУ) СК по Красноярскому краю и Хакасии.