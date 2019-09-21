https://static.news.ru/photo/aef0eade-ace5-11e9-9ba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бездомный мужчина 22 сентября подошёл к 20-летней девушке, ожидающей автобус на остановке в Новой Москве, ударил её несколько раз по лицу и украл крестик.

Инцидент произошёл в поселении Сосенское.

Пострадавшая стояла на остановке вблизи торгового центра. Злоумышленник внезапно подошёл к ней, несколько раз ударил в лицо, сорвал с шеи девушки крест и скрылся, передаёт сайт телеканала РЕН ТВ.

Позднее выяснилось, что молодая москвичка получила перелом носа.

Ранее News.ru писал, что в подмосковной электричке недалеко от пригородной железнодорожной станции Одинцово произошла потасовка. Два охранника избили рэпера, который слишком шумно пытался развлекать своим творчеством пассажиров поезда.

О конфликте журналистам рассказал очевидец. По его словам, молодой человек читал рэп в вагоне, чтобы заработать таким образом денег. Однако выступление уличного артиста оказалось слишком громким — он не рассчитал уровень звука в колонке.