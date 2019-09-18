Бетономешалка упала в Водоотводный канал в центре столицы.
По данным News.ru, инцидент произошёл на Болотной набережной, 15 к. 1.
Водитель машины не справился с управлением. В результате бетономешалка ударилась в ограждение, пробила его и упала в канал.
Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили водителя, его передали медикам для оказания необходимой помощи.
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