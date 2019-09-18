https://static.news.ru/photo/f27ddcaa-705c-11e9-936f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бетономешалка упала в Водоотводный канал в центре столицы.

По данным News.ru, инцидент произошёл на Болотной набережной, 15 к. 1.

Водитель машины не справился с управлением. В результате бетономешалка ударилась в ограждение, пробила его и упала в канал.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили водителя, его передали медикам для оказания необходимой помощи.

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