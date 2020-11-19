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Бетонная плита упала с крыши девятиэтажки на парковку во Владивостоке

09:01, 19 ноября 2020 55
Фото: Кадр из видео/newsvlru/youtube.com

Во Владивостоке из-за непогоды бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на припаркованную у здания машину.

Видео случившегося опубликовал Life. На кадрах видно, как владелец машины, в этот момент чистивший её от снега, еле успел отбежать от своего автомобиля — он отскочил за секунду до того, как плита расплющила его внедорожник.

На место происшествия отправились полицейские, будет проведена проверка. Лишь по её окончании бетонная плита будет убрана с автомобиля.

Синоптики при этом сообщают о сильной непогоде в Приморье 19–20 ноября. В регионе распространялось штормовое предупреждение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице на дорожное полотно Рублёвского шоссе рухнула конструкция из бетона. Об этом сообщили экстренные службы.

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