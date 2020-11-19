Бетонная плита упала с крыши девятиэтажки на парковку во Владивостоке

Во Владивостоке из-за непогоды бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на припаркованную у здания машину.
Видео случившегося
На место происшествия отправились полицейские, будет проведена проверка. Лишь по её окончании бетонная плита будет убрана с автомобиля.
Синоптики при этом сообщают о сильной непогоде в Приморье 19–20 ноября. В регионе распространялось штормовое предупреждение.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице на дорожное полотно Рублёвского шоссе рухнула конструкция из бетона. Об этом сообщили экстренные службы.