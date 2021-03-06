Бетонная плита насмерть придавила женщину в Омске

Тепловоз задел бетонный забор одного из предприятий Омска, в результате чего плита рухнула на трёх женщин и придавила их. Одна из пострадавших скончалась.
В прокуратуре рассказали, что тепловоз, двигаясь по железнодорожным путям через территорию предприятия, задел ворота, прикреплённые к бетонному забору. В результате часть забора обрушилась, из-за чего пострадали прохожие.
Прокуратура Октябрьского округа Омска проводит проверку соблюдения требований законодательства в связи с обрушением части забора предприятия, расположенного по улице Будеркина в Омске, — сказали в ведомстве.
Что касается выживших, то они находятся в состоянии средней тяжести. Одной из них оказали помощь и отпустили домой, однако другая вынуждена оставаться в медицинском учреждении, так как у неё перелом голени. Кроме того, обе женщины получили ушибы и ссадины,
Ранее NEWS.ru писал, что в камчатском городе Елизарово крупная лавина погребла под собой трёх человек, в том числе и ребёнка. Тем не менее погиб только один человек, остальных же удалось спасти, говорится на сайте следственного управления СКР по региону.