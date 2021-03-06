Бетонная плита насмерть придавила женщину в Омске

https://static.news.ru/photo/6c7c4e7e-7e70-11eb-a7ec-96000091f725_660.jpg Фото: СУ СК РФ по Омской области

Тепловоз задел бетонный забор одного из предприятий Омска, в результате чего плита рухнула на трёх женщин и придавила их. Одна из пострадавших скончалась.

В прокуратуре рассказали, что тепловоз, двигаясь по железнодорожным путям через территорию предприятия, задел ворота, прикреплённые к бетонному забору. В результате часть забора обрушилась, из-за чего пострадали прохожие.

Прокуратура Октябрьского округа Омска проводит проверку соблюдения требований законодательства в связи с обрушением части забора предприятия, расположенного по улице Будеркина в Омске, — сказали в ведомстве.

Что касается выживших, то они находятся в состоянии средней тяжести. Одной из них оказали помощь и отпустили домой, однако другая вынуждена оставаться в медицинском учреждении, так как у неё перелом голени. Кроме того, обе женщины получили ушибы и ссадины, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в камчатском городе Елизарово крупная лавина погребла под собой трёх человек, в том числе и ребёнка. Тем не менее погиб только один человек, остальных же удалось спасти, говорится на сайте следственного управления СКР по региону.