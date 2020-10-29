Беспризорного ребёнка нашли во дворе в Балашихе

В одном из дворов микрорайона 1 Мая в Балашихе найден беспризорный мальчик. Он жил во дворе в самодельной постройке.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что мальчик жил вместе с мужчиной, предположительно — со своим отцом. Противоправным действиям ребёнок не подвергался. По данному факту начали доследственную проверку.
По данным «Радио 1», полиции о ребёнке
Ранее NEWS.ru писал о том, что чаще всего беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних помещают в лечебно-профилактические учреждения с болезнями органов дыхания (17,68 тысячи), нервной системы (4,25 тысячи), психическими расстройствами и расстройствами поведения (2,69 тысячи).