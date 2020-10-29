Беспризорного ребёнка нашли во дворе в Балашихе

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В Забайкалье пенсионерка скончалась от осложнений на фоне заражения коронавирусом после того, как медики долгое время отказывали ей в госпитализации.

За несколько дней до смерти 64-летняя женщина записала видеообращение, в котором призвала винить в своей смерти врачей и региональный Минздрав. Женщина неоднократно жаловалась на ухудшение самочувствия, высокую температуру и осложнение...