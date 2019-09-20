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В ночь на субботу, 21 сентября, лось выскочил под машину на 199-м километре автодороги М-9 «Балтия» в Зубцовском районе Тверской области.

В ГИБДД сообщили, что после столкновения с животным автомобиль съехал с дороги в кювет. Есть пострадавшие. Подробности пока не известны, сообщает «Московский комсомолец». Как ранее писал News.ru, бывший участник телепроекта...