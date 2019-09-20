Фото: dinamika-avia.ru

Беспилотник Центра научно-технических услуг «Динамика» упал в Рязанской области.

Около населённого пункта Романцево в Рязанской области в 08:35 мск произошло падение беспилотного летательного аппарата, принадлежащего АО «Центр научно-технических услуг „Динамика“», — передаёт сообщение пресс-службы МЧС РФ ТАСС.

В результате происшествия пострадавших нет.

Как ранее писал News.ru, депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании в первом чтении законопроект, который позволяет ФСБ, ФСО, Росгвардии и МВД уничтожать дроны, используемые без специального разрешения властей.

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