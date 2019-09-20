Беспилотник Центра научно-технических услуг «Динамика» упал в Рязанской области.
Около населённого пункта Романцево в Рязанской области в 08:35 мск произошло падение беспилотного летательного аппарата, принадлежащего АО «Центр научно-технических услуг „Динамика“», — передаёт сообщение пресс-службы МЧС РФ ТАСС.
В результате происшествия пострадавших нет.
Как ранее писал News.ru, депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании в первом чтении законопроект, который позволяет ФСБ, ФСО, Росгвардии и МВД уничтожать дроны, используемые без специального разрешения властей.