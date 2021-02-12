Беременная звезда сериала «Деффчонки» попала в ДТП

https://static.news.ru/photo/c841248c-6d81-11eb-b293-96000091f725_660.jpg Галина Боб Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Беременная актриса Галина Боб, известная по сериалу «Деффчонки», попала в автоаварию в Москве. В машине она ехала вместе с бабушкой, актрисе чудом удалось избежать серьёзных последствий.

О пережитом стрессе Галина Боб рассказала на своей странице в Instagram.

Меня сейчас просто трясёт из-за того, что мы попали в аварию. Я ехала с бабушкой по широкой трассе в среднем ряду и вдруг вижу, что слева на меня вертолётом летит машина. Я как могла вывернула. Слава богу, она врезалась нам в заднюю дверь, а не в мою переднюю, — сообщила актриса подробности происшествия.

На данный момент она чувствует себя хорошо и уже оправилась от пережитого. Актриса считает, что спасти её помог рисунок сыновей. Они нарисовали на тыльной стороне ладони матери два сердечка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одна из исполнительниц главных ролей в сериале «Деффчонки» Галина Боб сообщила о заражении коронавирусом. Это подтвердили результаты сделанных ею исследований.