Беременная звезда Instagram неожиданно умерла во время завтрака

https://static.news.ru/photo/d67fa796-4e0d-11eb-bb41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беременная пятым ребёнком Instagram-блогер Эмили Митчелл умерла при загадочных обстоятельствах. Эмили вела страничку о семейной жизни, на её блог были подписаны 143 тыс. человек.

О смерти блогера со ссылкой на родственников сообщил портал Eonline.

Эм пила свой утренний кофе и завтракала, но вдруг потеряла сознание, — рассказали родственники звезды.

Приехавшие врачи пытались привести многодетную мать в чувство, но их попытки оказались тщетными. Эмили Митчелл была на 16-й неделе беременности. Накануне она объявила подписчикам, что собирается делать пятое кесарево сечение.

Врачи пока не установили причину смерти звезды Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что второклассник внезапно умер на уроке в Магнитогорске Челябинской области. Он наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал.