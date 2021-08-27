Беременная женщина умерла от коронавируса в Саратове

Беременная женщина, больная коронавирусом, умерла в Саратове. Её ребёнка врачам удалось спасти, но он находится в тяжёлом состоянии, сообщает РИА Новости.

По словам первого замминистра здравоохранения региона Станислава Шувалова, у 26-летней роженицы было стремительное и тяжёлое заболевание. На лечении она находилась 11 дней, из них девять суток будущая мать была на ИВЛ.

Несмотря на всю проводимую терапию, причем терапия была в ежедневном режиме согласована по телемедицинским консультациям с Национальным центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, спасти ее не удалось, — рассказал Шувалов.

В итоге женщине провели операцию по экстренному родоразрешению, ребёнок на сегодня остаётся в одном из областных клинических учреждений, ребёнок в силу недоношенности остаётся в тяжёлом состоянии.

На сегодня в Саратовской области заражены коронавирусом 79 856 человек, в том числе 243 за последние сутки. Умерли 2246 больных, выздоровели 74 030 пациентов.

Ранее сообщалось, что вакцинировать беременных от коронавируса, чтобы спасти им жизнь, полностью оправданно и рационально. Об этом сообщил врач-эпидемиолог, специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Эдуард Шунков.