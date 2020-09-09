Беременная женщина погибла в столкновении автомобилей под Кемерово

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Криминальный авторитет Владимир Зятьков по кличке «Зятёк» погиб в столкновении катера и баржи на реке Чёрная в Сургуте. Ему принадлежал катер, который на полном ходу врезался в пришвартованную баржу.

В результате аварии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали, в том числе 3-летний ребёнок, он находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. Две женщины 45 и 47 лет,...