Беременная женщина погибла в столкновении автомобилей под Кемерово

https://static.news.ru/photo/85b1a01a-f315-11ea-aef8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Беременная женщина погибла в столкновении двух легковых автомобилей в Новокузнецком районе Кемеровской области. Будущей маме было 20 лет.
В аварии также пострадали три человека, одного из них пришлось вырезать из машины. ДТП произошло у деревни Смирновка в 6:45 по местному времени. Все трое пострадавших — мужчины в возрасте 22, 21 и 47 лет, пишет РИА Новости.
Новокузнецкий район, деревня Смирновка, в 06.48 (02.48 мск) столкновение двух легковых автомобилей. Пострадали четыре человека, из них беременная женщина 2000 года рождения умерла на месте ДТП, — приводит издание слова пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф Антона Дужика.
Пострадавшие госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Дальнейшая информация по происшествию уточняется.
Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре человека погибли и столько же получили ранения в результате столкновения катера и баржи на реке Чёрная в районе Сургута. Всего на катере было восемь человек, владелец судна скончался.