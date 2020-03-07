https://static.news.ru/photo/8b54abf2-6076-11ea-bdbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

У 23-летней пациентки Екатеринбургского клинического перинатального центра умер ребёнок.

Как сообщает Telegram-канал «Лампа» со ссылкой на источник, смерть произошла по вине врачей. Они якобы совершили ошибку и к плоду перестала поступать кровь. По факту произошедшего проводится проверка.

Врачи в Челябинской области порезали лицо новорождённой девочке. Медики заявили, что в этом виновата роженица, поскольку она сильно дёргалась. Врачи обработали рану на щеке младенца зелёнкой. Они утверждают, что шрам со временем исчезнет.

NEWS.ru писал, что в американском госпитале за год родили 19 медсестёр. На свет появились восемь мальчиков и 11 девочек. Молодые мамы рассказали, что такой опыт позволил им обмениваться советами и знаниями друг с другом.