У 23-летней пациентки Екатеринбургского клинического перинатального центра умер ребёнок.
Как сообщает Telegram-канал «Лампа» со ссылкой на источник, смерть произошла по вине врачей. Они якобы совершили ошибку и к плоду перестала поступать кровь. По факту произошедшего проводится проверка.
Врачи в Челябинской области порезали лицо новорождённой девочке. Медики заявили, что в этом виновата роженица, поскольку она сильно дёргалась. Врачи обработали рану на щеке младенца зелёнкой. Они утверждают, что шрам со временем исчезнет.
NEWS.ru писал, что в американском госпитале за год родили 19 медсестёр. На свет появились восемь мальчиков и 11 девочек. Молодые мамы рассказали, что такой опыт позволил им обмениваться советами и знаниями друг с другом.
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