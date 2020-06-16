Бензол разлился на Череповецком металлургическом комбинате

https://static.news.ru/photo/a57fbfea-afc6-11ea-b0a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov

Разлив около 2,5 тонны бензола произошёл на промплощадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после визита на предприятие.

По его словам, инцидент произошёл в ночь на 16 июня. Сначала предполагалось, что вылилось 20 тонн вещества.

На промплощадке выяснили, что меньше — порядка 2,5 тонны. Основная часть жидкости перетекла в аварийную ёмкость. Место пролива, а это бетонная площадка, локализовали, — рассказал он.

Кувшинников уточнил, что были проверены стоки и ливневая канализация. Следов бензола там не оказалось.

Губернатор также отметил, что людям и окружающей среде ничего не угрожает. В настоящее «технологический инцидент исчерпан» и время предприятие работает в штатном режиме.

ЧерМК является активом «Северстали» — одной из крупнейшей в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. Её основные активы находятся в России, а небольшое количество предприятий — за рубежом. В качестве основного бенефициара выступает Алексей Мордашов (77,03% акций). Число сотрудников компании достигает 50 тысяч человек. По итогам прошлого года она сократила выпуск стали на 2% — до отметки в 11,847 млн тонн.

Как писал NEWS.ru, разлив восьми кубических метров нефтепродуктов зафиксирован в Сосьвинском городском округе Свердловской области. Инцидент произошёл в посёлке Кошай во время подготовки к плановым работам.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство выступает за ускорение принятия поправок в законодательство о нефтеразливах после ЧП в Норильске.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

Кроме того, 8 июня из-за разгерметизации скважины на Дюсушевском месторождении Ненецкого автономномного округа разлилось десять тонн нефтесодержащей жидкости.

Также 5 июня городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа был зафиксирован несанкционированный слив нефтепродуктов на производственной территории АО «РСК Ямала» из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская». В результате слива более 7 кубометров нефтепродуктов произошло загрязнение почвы на площади более 0,6 га.