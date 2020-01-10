https://static.news.ru/photo/86a92460-3444-11ea-bddc-fa163e074e61_660.jpg Фото: IlCittadinoVideo/youtube.com

Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины встретились в городе Сордьо на территории Италии. Мужчины решили вместе выпить. В процессе распития спиртных напитков между ними возник спор об Иосифе Сталине, в результате которого белорус ударил украинца по голове так, что довёл того до госпитализации в тяжёлом состоянии.

Информацию об инциденте передают итальянские СМИ.

Дальнобойщики остановились на станции для грузовых автомобилей с целью там переночевать. Между ними завязался спор, подпитанный эффектом от принятого алкоголя. Предмет дискуссии — роль Сталина в истории. Белорус оказался не согласен с доводами своего украинского собеседника. Он ударил мужчину по голове железным прутом.

Украинца доставили в больницу в тяжёлом состоянии, а гражданину Белоруссии предъявили обвинения в покушении на убийство, сообщает издание il Cittadino.

Ранее NEWS.ru писал, что в департаменте СМИ и рекламы Москвы прокомментировали акцию с размещением портретов Сталина на фасадах ряда зданий. Там инициативу назвали незаконной и призвали не связывать её с разновидностью уличного искусства.