18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Белгородские власти эвакуировали 178 жителей двух сёл после взрыва снаряда

00:15, 24 марта 2022
Белгородские власти эвакуировали 178 жителей двух сёл после взрыва снаряда Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Белгородские власти эвакуировали 178 жителей двух сёл Журавлёвка и Нехотеевка после взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.

Жители населённых пунктов, которые находятся в двух километрах от границы с Украиной, эвакуированы в областной центр. До Белгорода люди добирались на предоставленном транспорте, отметил глава города, некоторые — на личных автомобилях. Им предоставлена помощь медиков и психологов.

СУ СКР по Белгородской области возбудил уголовное дело по факту взрыва в результате прямого попадания снарядов украинских военных по населённым пунктам Белгородского и Ровеньского районов. В результате уничтожен жилой дом, ещё восемь повреждены. Пострадали три человека, в том числе ребёнок.

Ранее глава администрации Белгородского района Владимир Перцев заявил, что силами местного отдела полиции и казаков будет обеспечена общественная безопасность территории и сохранность жилых помещений. Разрушенный дом восстановят.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео