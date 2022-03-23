Белгородские власти эвакуировали 178 жителей двух сёл после взрыва снаряда

Белгородские власти эвакуировали 178 жителей двух сёл Журавлёвка и Нехотеевка после взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.

Жители населённых пунктов, которые находятся в двух километрах от границы с Украиной, эвакуированы в областной центр. До Белгорода люди добирались на предоставленном транспорте, отметил глава города, некоторые — на личных автомобилях. Им предоставлена помощь медиков и психологов.

СУ СКР по Белгородской области возбудил уголовное дело по факту взрыва в результате прямого попадания снарядов украинских военных по населённым пунктам Белгородского и Ровеньского районов. В результате уничтожен жилой дом, ещё восемь повреждены. Пострадали три человека, в том числе ребёнок.

Ранее глава администрации Белгородского района Владимир Перцев заявил, что силами местного отдела полиции и казаков будет обеспечена общественная безопасность территории и сохранность жилых помещений. Разрушенный дом восстановят.