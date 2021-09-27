«Белая голограмма»: сестра Самарина рассказала о встрече с духом брата

Сестра убитого в отеле Mariott архитектора Игоря Самарина Анастасия рассказала, что во время переписки со знакомым, который увлекается «трансами и психотехниками», она ощутила присутствие погибшего брата. По её словам, он раскрыл ей сакральные тайны и теперь она готова поделиться ими с окружающими за «символическую» плату в тысячу рублей. Об этом пишет Сиб.фм.

Совершенно отчётливо ощущается сильное присутствие. В этот же момент Саша пишет: «Твой брат пришёл. Я его вижу. Добрый, смотрит на меня, улыбается». Я зарыдала, — поделилась впечатлениями Анастасия.

Она добавила, что увидела покойного Самарина «ощущениями»: Анастасия встретилась с братом как в реальной жизни, но только похож погибший был на «белую голограмму». Она рассказала, что дух раскрыл ей множество тайн, например, «что происходит в момент смерти» или «как устроена наша реальность». Более того, погибший Самарин рассказал, «как жить, чтобы избежать смерти», уверяет Анастасия. Она готова поделиться тайнами за небольшую плату с любым желающим.

Входной билет будет стоить символическую тысячу рублей, — заявила Анастасия.

Ранее архитектор Игорь Самарин был найден мёртвым в новосибирском отеле. Следователи начали расследование по статье «Убийство»: скульптора нашли с перерезанным горлом.