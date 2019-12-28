https://static.news.ru/photo/a4d4ba96-2ad3-11ea-8e54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Jun/Xinhua/Global Look Press

Министерство юстиции Казахстана сообщило, что в авиакомпании Bek Air, самолёт которой потерпел крушение у Алма-Аты, сменилось трое руководителей с августа 2013 года.

Минюст обратил внимание на то, что сведения об аффилированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью не являются тайной информацией, и сообщил фамилии руководства авиаперевозчика, передаёт ТАСС.

Так, после регистрации ТОО «Бек эйр» в 2011 году его руководителем являлся Монахов Владимир Михайлович, а учредителем — Жаркимбаев Сакен Токпаевич. В 2017 году компанию перерегистрировали на Шуленбаева Дамира Маратовича, он стал учредителем. Руководители менялись трижды: Жумасултанова Айгуль Файзуллаевна заняла пост в 2013 году, Жумасултанова Дина Нурлановна — в 2016 году и Бияхметов Рустам Ильясович — в августе 2019 года.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр сообщил, что решение о продолжении деятельности Bek Air будет принято после получения отчёта о предварительных результатах расследования авиакатастрофы у Алма-Аты.