Министерство юстиции Казахстана сообщило, что в авиакомпании Bek Air, самолёт которой потерпел крушение у Алма-Аты, сменилось трое руководителей с августа 2013 года.
Минюст обратил внимание на то, что сведения об аффилированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью не являются тайной информацией, и сообщил фамилии руководства авиаперевозчика,
Так, после регистрации ТОО «Бек эйр» в 2011 году его руководителем являлся Монахов Владимир Михайлович, а учредителем — Жаркимбаев Сакен Токпаевич. В 2017 году компанию перерегистрировали на Шуленбаева Дамира Маратовича, он стал учредителем. Руководители менялись трижды: Жумасултанова Айгуль Файзуллаевна заняла пост в 2013 году, Жумасултанова Дина Нурлановна — в 2016 году и Бияхметов Рустам Ильясович — в августе 2019 года.
Как писал NEWS.ru ранее, заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр сообщил, что решение о продолжении деятельности Bek Air будет принято после получения отчёта о предварительных результатах расследования авиакатастрофы у Алма-Аты.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен