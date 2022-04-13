В Крыму 12 апреля был задержан мужчина, размахивавший флагом националистического батальона «Азов», передаёт Telegram-канал Baza. Позже стало известно, что им оказался 30-летний журналист RT Владислав Зиздок. Он сообщил, что привёз флаг из Херсона в качестве трофея. Зиздок добавил, что не размахивал флагом, а просто переложил его из салона в багажник.

12 апреля на Советской площади жители Симферополя увидели, как молодой человек размахивает флагом самого ненавистного в России батальона Украины. Жители тут же вызвали полицию, и «азовца» задержали. Какого же было удивление оперативников, когда они узнали, что флагом размахивал журналист RT, — говорится в сообщении.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что командир нацбатальона «Азов» Денис Прокопенко «бросил погибать своё подразделение». Ему удалось вырваться из окружения на вертолёте, и сейчас он находится в Киеве.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее сообщил, что в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей «Азова». Они пытались уйти из города по морю.

Боевики отказывались выходить на связь с российскими пограничными кораблями и не меняли курс даже под артобстрелами. Их попытка покинуть город провалилась.