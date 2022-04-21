Семья экс-топ-менеджера НОВАТЭКа найдена мёртвой в Испании

19 апреля в доме в курортном городе Льорет-де-Мар (провинция Жирона) в Испании найдены тела экс-топ-менеджера НОВАТЭКа Сергея Протасени, его жены и дочери, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Telecinco. Каталонская полиция рассматривает версию, что глава семьи мог убить жену и дочь, а позже покончить с собой.

По данным телеканала , имущество Протасени оценивалось в €400 млн. Топ-менеджер жил во Франции, в Испанию приехал с семьёй на пасхальные праздники.

19 апреля в Москве найдена убитой семья бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева. Трагедия произошла в доме на Университетской улице. По предварительной версии, Аваев застрелил свою супругу и 13-летнюю дочь, а затем покончил с собой. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила NEWS.ru эту информацию.

На место происшествия выехали руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.