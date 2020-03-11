https://static.news.ru/photo/c45ebcde-643c-11ea-b225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Северная транспортная прокуратура обнаружила утечку в Интернет полной базы экспортно-импортных операций российских компаний.

Как сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, в Сети появились в продаже данные операций по всем таможенным постам РФ за 2012-2019 годы, передаёт ТАСС.

По словам Коротковой, в базе данных содержится информация ограниченного доступа и персональные данные, в том числе полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах с указанием номеров деклараций, ИНН отправителей, получателей, декларантов, страны происхождения товаров, номера транспортных средств, фамилии их представителей и контактные телефоны.

Ранее NEWS.ru писал, что Альфа-Банк массово заблокировал карты российских граждан. Сообщалось, что блокировка связана с компрометацией некоторых карт, с которых якобы произошла утечка сведений о владельцах.