Северная транспортная прокуратура обнаружила утечку в Интернет полной базы экспортно-импортных операций российских компаний.
Как сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, в Сети появились в продаже данные операций по всем таможенным постам РФ за 2012-2019 годы,
По словам Коротковой, в базе данных содержится информация ограниченного доступа и персональные данные, в том числе полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах с указанием номеров деклараций, ИНН отправителей, получателей, декларантов, страны происхождения товаров, номера транспортных средств, фамилии их представителей и контактные телефоны.
Ранее NEWS.ru писал, что Альфа-Банк массово заблокировал карты российских граждан. Сообщалось, что блокировка связана с компрометацией некоторых карт, с которых якобы произошла утечка сведений о владельцах.
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