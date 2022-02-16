Baza: депутат «Единой России» насмерть сбил пенсионерку в Крыму

Telegram-канал Baza сообщает, что в Крыму депутат «Единой России» Игорь Буданов насмерть сбил пожилую женщину на своём автомобиле BMW. Также Baza утверждает, что парламентарий после ДТП скрылся с места аварии. Найти виновника происшествия удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

ДТП произошло вечером 14 февраля на улице Ленина в Симферополе. Пострадавшую без сознания нашли прохожие. Несмотря на тяжёлые травмы, 73-летняя женщина пришла в себя и рассказала, что её сбила машина. Позже она скончалась в больнице.

Полицейские по камерам видеонаблюдения выяснили, что сбил пенсионерку автомобиль BMW, принадлежащий единороссу Игорю Буданову. По данным издания, после ДТП он вымыл машину, чтобы смыть следы аварии.

На допросе мужчина признал свою вину, при этом назвал другое место работы и другую дату рождения.

Ранее первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко подала в отставку после того, как сбила ребёнка. По её мнению, данное происшествие несовместимо с деятельностью госслужащей. Она также сообщила, что окажет семье пострадавшего мальчика необходимую помощь.

Инцидент произошёл 9 февраля. Чиновница наехала на своём авто на мальчика 10–11 лет. По её словам, она не скрывалась с места происшествия, а дождалась прибытия скорой помощи.