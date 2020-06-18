Бастрыкин заинтересовался стрельбой и гибелью четырёх человек в Москве

https://static.news.ru/photo/4035e8b8-b178-11ea-b98c-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием уголовного дела, которое было возбуждено после убийства нескольких человек в результате стрельбы в квартире на севере Москвы.

Глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных органов доложить о проведённых действиях в рамках уголовного дела и принятых мерах в ходе доследственной проверки, говорится в сообщении на сайте СКР.

Как писал NEWS.ru, мужчина по имени Савелий 18 июня приехал в одну из московских квартир выяснить отношения с девушкой. В помещении также находились мать девушки и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и сына, а после свёл счёты с жизнью. По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из-за конфликта. Лицензии на пистолет и карабин у него имелись.

Выяснилось, что убитую девушку зовут Екатерина Хлюпина и она является моделью, работавшей с кутюрье Вячеславом Зайцевым. Она участвовала в модных показах и фотосессиях, а также сотрудничала с известными брендами. Незадолго до трагедии девушка рассталась с молодым человеком, который 18 июня нагрянул к ней с оружием.

Известно, что стрелок ранее был судим. Шум, предположительно, услышали соседи и вызвали экстренные службы. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники правоохранительных органов и криминалисты.

По факту случившегося следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. На место выехал замруководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики.