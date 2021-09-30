Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве студенток под Оренбургом

Ход расследования дела об убийстве трёх студенток под Оренбургом взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте ведомства. Также СК опубликовал кадры с места происшествия.

Ранее после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одна погибшая была найдена во дворе.

Убитым было 17, 18 и 19 лет, они были студентками медицинского колледжа. У всех девушек отмечаются схожие травмы.

Личность подозреваемого установлена, предположительно, это 18-летний молодой человек, который состоял в отношениях с одной из убитых. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», следствие устанавливает обстоятельства происшедшего.