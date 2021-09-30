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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве студенток под Оренбургом

10:43, 30 сентября 2021
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве студенток под Оренбургом Александр Бастрыкин Фото: alexander_bastrikin/vk.com
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Ход расследования дела об убийстве трёх студенток под Оренбургом взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте ведомства. Также СК опубликовал кадры с места происшествия.

Ранее после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одна погибшая была найдена во дворе. 

Убитым было 17, 18 и 19 лет, они были студентками медицинского колледжа. У всех девушек отмечаются схожие травмы. 

Личность подозреваемого установлена, предположительно, это 18-летний молодой человек, который состоял в отношениях с одной из убитых. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», следствие устанавливает обстоятельства происшедшего.

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