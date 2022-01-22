Бастрыкин поручил ГСУ расследовать гибель растерзанной псами девочкиГлава СК Бастрыкин поручил ГСУ расследовать гибель растерзанной псами девочки в Забайкалье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить, почему в Забайкалье не была решена проблема с бездомными животными, а жалобы людей игнорировались. Об этом сообщается на сайте СК РФ. Ранее стало известно, что в Читинском районе семилетняя девочка была растерзана стаей бродячих собак.
Сообщение об исчезновении семилетней девочки поступило в правоохранительные органы вечером в субботу, 22 января. Позднее тело ребёнка нашли на одном из пустырей. На нём были следы от нападения животных. Предполагается, что девочку загрызли бродячие собаки. Заведено дело. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.
Как
Председатель СК России поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, а также дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов, — говорится в сообщении.
Дело поручено передать в Главное следственное управление СК России.