Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах аварии в Новочеркасске

https://static.news.ru/photo/7d865906-a02d-11eb-a251-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смертельного ДТП с пятью подростками в Новочеркасске.

В связи с тем, что все участники ДТП являются несовершеннолетними, председатель СК РФ поручил руководству СУ СК по Ростовской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов по факту ДТП в производство следственных органов СК России и доложить обо всех обстоятельствах произошедшей аварии, — говорится на сайте ведомства.

Утром 18 апреля в Новочеркасске 14-летний подросток за рулём Hyundai Solaris не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево в районе дома № 4 по Машиностроительному переулку и превратился в груду металла, пять человек, все из которых несовершеннолетние, погибли, ещё один подросток находится в тяжёлом состоянии в больнице. Предположительно, участники ДТП отмечали день рождения юноши, который позже сел за руль. Всем погибшим было от 13 до 15 лет, они учились в одной школе.

Как писал NEWS.ru, трое подростков в возрасте 15–16 лет погибли в ДТП, наехав на табун лошадей в Башкирии. Инцидент произошёл у деревни Атавды в Абзелиловском районе республики. Подростки решили покататься на иномарке, но не справились с управлением. Двое юношей погибли на месте, ещё один — в больнице. Две девочки, также находящиеся в машине, были доставлены в больницу.