https://static.news.ru/photo/8948b2e0-d09d-11e9-829f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов дела о нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой в центральный аппарат СК.

К расследованию будут привлечены силы МВД и ФСБ России.

Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

На Памфилову ночью 6 сентября было совершено нападение. Злоумышленник проник в дом председателя ЦИК и пробрался на террасу через окно. После того, как она заметила преступника, он несколько ударил Памфилову электрошокером.

Как ранее писал News.ru, у руководителя Центризбиркома Эллы Памфиловой никогда не было охранников. Об этом рассказал источник в ЦИК.