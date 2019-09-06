Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов дела о нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой в центральный аппарат СК.
К расследованию будут привлечены силы МВД и ФСБ России.
Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
На Памфилову ночью 6 сентября было совершено нападение. Злоумышленник проник в дом председателя ЦИК и пробрался на террасу через окно. После того, как она заметила преступника, он несколько ударил Памфилову электрошокером.
Как ранее писал News.ru, у руководителя Центризбиркома Эллы Памфиловой никогда не было охранников. Об этом рассказал источник в ЦИК.