Бастрыкин держит на контроле дело об избиении блокадницы в Петербурге

https://static.news.ru/photo/f9c6eddc-7f4e-11eb-b33a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе дела об избиении сиделкой 98-летней блокадницы в Санкт-Петербурге.

Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поставил его ход на контроль в центральном аппарате СК России, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошёл 28 февраля. Пьяная сиделка накинулась на пенсионерку и избила её. Она не давала пожилой женщине позвонить по телефону с просьбой о помощи. Крики старушки услышали соседи, которые сначала зашли в квартиру, а потом вызвали полицию. Блокадница была отправлена в больницу в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Как писал NEWS.ru, блогера Олесю Рожкову избили в одном из баров Приморского края. Девушка рассказала, что причиной конфликта стали барные стулья, которые две компании не поделили между собой. Рожкова утверждает, что на неё напал сотрудник МЧС, который нанёс ей несколько ударов. В доказательство избиения девушка показала кадры из скорой помощи, где видно, что её били по лицу.

Как писал NEWS.ru, в центре Москвы мужчина накинулся с кулаками на школьника, который прогуливался со своей знакомой. Инцидент произошёл в Театральном проезде. О произошедшем рассказал отец одиннадцатиклассника. Пострадавшему юноше потребовалась медицинская помощь.