Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление СК России по Самарской области начало проверку после появления в социальных сетях информации о стае бродячих собак в городе Новокуйбышевске. Видеоролик, запечатлевший, как животные облаивают детей, был снят местными жителями.

На кадрах видно, что двое мальчиков сидят на крыше качелей, а вокруг бегают несколько собак. Сейчас следователи ищут детей, которые могли пострадать от бездомных животных, сообщили в ведомстве. Тем не...