https://static.news.ru/photo/8d99f7c6-57ae-11ea-a793-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Таксист из башкирского Стерлитамака, на которого напала женщина с двумя детьми, не обращался в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Таким образом, конфликтная ситуация, которая была предана огласке, осталась частным случаем без правовых последствий.
Заявлений по данному факту в полицию не поступало, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Потасовка между водителем такси и матерью двоих маленьких детей произошла из-за того, что женщина во время заказа машины не предупредила, что ей нужен автомобиль с двумя детскими автокреслами. У водителя было только одно, поэтому везти пассажирку со вторым ребёнком на руках он отказался из соображений безопасности. Когда к согласию прийти не удалось, женщина набросилась на мужчину с кулаками, писал NEWS.ru.