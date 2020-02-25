Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таксист из башкирского Стерлитамака, на которого напала женщина с двумя детьми, не обращался в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Таким образом, конфликтная ситуация, которая была предана огласке, осталась частным случаем без правовых последствий.

Заявлений по данному факту в полицию не поступало, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Потасовка между водителем такси и матерью двоих маленьких детей произошла из-за того, что женщина во время заказа машины не предупредила, что ей нужен автомобиль с двумя детскими автокреслами. У водителя было только одно, поэтому везти пассажирку со вторым ребёнком на руках он отказался из соображений безопасности. Когда к согласию прийти не удалось, женщина набросилась на мужчину с кулаками, писал NEWS.ru.

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