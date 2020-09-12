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Происшествия

Банки с пивом из большегруза перекрыли движение в ДТП под Ростовом

01:53, 14 сентября 2020
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Авария с участием большегруза, который вёз баночное пиво, произошла на трассе М-1 «Дон» в Ростовской области. У автомобиля лопнуло колесо, он влетел в бетонное ограждение, отчего открылась боковина кузова и на трассу высыпались банки с пивом.

Происшествие случилось у села Самарское. Банки с пивом усыпали всю встречную полосу движения, из-за чего автомобили встали в пробку, сообщают очевидцы в соцсетях. Повреждения во время происшествия получил автомобиль Ford.

Пострадавших в результате аварии нет, на месте происшествия работают экстренные службы. Происшествие вызвало бурную реакцию в соцсетях. «Сейчас уже пол-Ростова туда выезжает», «Когда-нибудь и на моей улице перевернётся фура с пивом», шутят пользователи в соцсетях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три автомобиля загорелись после столкновения на трассе в Московской области. Травмы получили три человека.

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