Бандиты ворвались в филиал Банка Грузии в Тбилиси и захватили заложников

https://static.news.ru/photo/bff3e856-9e95-11eb-9516-96000091f725_660.jpg Фото: MIAofGeorgia/facebook.com

Неизвестные злоумышленники ворвались в здание филиала Банка Грузии в Тбилиси. Они вооружены. Точное количество нападавших и число заложников пока неизвестно.

Место инцидента оцеплено полицией. Очевидцы пока не слышали каких-либо выстрелов. Филиал банка расположен в районе Авлабари, в здании, где сейчас ведутся ремонтные работы. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

В октябре прошлого года вооружённый мужчина захватил 19 человек в заложники в филиале Банка Грузии в Зигурди. Один из заложников связался с местной телекомпанией и с позволения преступника рассказал, что злоумышленник пообещал взорвать гранату, если силовики пойдут на штурм. Тем не менее была проведена спецоперация, все заложники были освобождены, а злоумышленника вывели с поднятыми руками. В правящей партии Грузии тогда назвали инцидент терактом.

Как писал NEWS.ru, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Интерпромбанк». Он является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут 100% их средств, но не более 1,4 млн рублей.