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Друзья и соседи Станислава Иванова, который зарезал жену и её родителей, в шоке от этого известия. Они утверждают, что никогда не слышали ни скандалов, ни истерик в их доме. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах.

Семья у них прекрасная, — привёл слова знакомых Иванова источник Telegram-канала «112». Инсайдер также рассказал, что в последние дни перед трагедией мужчина принимал психотропные препараты. Он думал, что на работе...