Взрывы происходят внутри горящего склада алюминиевого завода в Дмитровском районе Московской области. Огонь уничтожил 80% здания и вызвал обрушение кровли.
Хлопки до сих пор внутри происходят — это бочки с маслом и другие какие-то баллоны со взрывчатым веществом в виде жидкости, — сказал журналистам находящийся на месте пожара первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.
Общая площадь горения составляет 60 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности. Вероятной причиной случившегося стал поджог, писал NEWS.ru.
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